Man aangehouden voor poging zware mishandeling

Rond 05:10 uur kwam bij de politie een melding binnen over een gewonde vrouw aan de Verzetslaan. Tijdens een ruzie in een woning met de 25-jarige man zou zij gewond zijn geraakt en gestoken zijn met een scherp voorwerp. De politie ging daarop de woning aan de Verzetslaan binnen en hield daar de verdachte aan. Hij is vervoerd naar het politiebureau en zit nog vast voor verhoor. De vrouw is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Na behandeling kon het slachtoffer weer naar huis.



De recherche doet verder onderzoek naar deze zaak. Hiervoor vragen zij getuigen zich te melden. Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u andere informatie over de mishandeling? Neem dan contact op via 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. Tips kunt u ook toesturen via het tipformulier.



2022137703