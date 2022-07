Getuigen gezocht na explosie bij woning

Meerdere meldingen via telefoonnummer 1-1-2

De hulpdiensten ontvingen direct meerdere meldingen. De brandweer ontruimde uit voorzorg kort een deel van het flatgebouw. Een Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) controleerde eerst de veiligheid van de getroffen woning. Uit onderzoek blijkt dat er een projectiel was afgegaan in die woning. Kort daarna startte de recherche een uitgebreid sporenonderzoek. Een paar getuigen vertelden agenten dat er na de klap twee mannen de flat uitrenden en wegvluchtten in een personenauto. De politie doet onderzoek naar de toedracht en de aanleiding van de explosie.

Geef uw tips door

De politie zoekt nog getuigen die verdachte personen hebben gezien bij of in de flat aan het Poptahof Zuid. Viel u daar iets op? Zag u bijvoorbeeld verdachte voertuigen staan of personen die zich verdacht gedroegen? Of weet u iets over de aanleiding van deze explosie? Neem dan direct contact met ons op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Deel ook uw camerabeelden (bewakingscamera, Dashcam of ringdeurbel) met ons, als daar verdachte personen of voertuigen op staan. Gebruik hiervoor het tipformulier.