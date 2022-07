Drie jongens kort na beroving in Maassluis aangehouden

Stockfoto politie



Rond 17 uur verliet de Rotterdammer samen met een vriend een supermarkt in winkelcentrum Koningshoek toen drie jongens hen daar in de gaten kregen en hen achterna gingen lopen. De Rotterdammer en zijn vriend vertrouwden het zaakje niet en renden weg. Het voorgevoel bleek juist, want één van de jongens haalde een groot mes tevoorschijn. Samen met de twee anderen rende hij achter de Rotterdammer en zijn vriend aan. De Rotterdammer werd uiteindelijk door één van de drie achtervolgers, de messentrekker, achterhaald. Hij moest zijn schoenen afstaan. Zijn vriend wist te ontkomen.



Aangehouden

Kort na de beroving zagen agenten drie jongens op een parkeerplaats aan de Mozartlaan. Ze voldeden aan het signalement en werden aangehouden. De hoofdrolspeler van het drietal, 16 jaar jong en zonder bekende woonplaats, zit nog vast en wordt verhoord. Zijn mes werd overigens niet gevonden. De twee anderen uit Maassluis zijn na verhoor dezelfde dag heengezonden.