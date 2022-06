Aanhouding verdachte diefstal geld uit puin

Een getuige had waargenomen dat één van de medewerkers van een bedrijf spullen uit de puinhoop haalde en deze in zijn broekzak stopte. Dit betrof een medewerker met een oranje hesje.

Eén van de agenten had net daardoor een gesprek met de desbetreffende medewerker gehad. Agenten hebben de werkzaamheden enige tijd van afstand bekeken terwijl zij bij de afzetting toezicht hielden. Het viel hen op dat de medewerker met het oranje hesje regelmatig spichtig om zich heen aan het kijken was.



Na enige tijd de situatie bekeken te hebben heeft een van de agenten de medewerker aangesproken. Daarop verklaarde de verdachte dat hij meerdere briefjes van 50 euro (totaal 355 euro) uit het puin had gevonden en in zijn zak heeft gedaan. Daarop werd hij aangehouden voor diefstal. Na verhoor is tegen hem proces-verbaal opgemaakt.