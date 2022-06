Meerdere meldingen babbeltrucs en tips om ze te voorkomen

Op dinsdag 31 mei deed een anonieme beller zich voor als de politie en vertelde het slachtoffer dat haar bankgegevens mogelijk in verkeerde handen zouden zijn gevallen. De anonieme beller vertelde vervolgens dat het slachtoffer werd doorverbonden met een bankmedewerker. Deze nep bankmedewerker bleek achteraf dezelfde persoon te zijn die in eerste instantie het slachtoffer al belde.

Deze verdachte vroeg het slachtoffer of er kostbare spullen in haar woning aanwezig waren en dat het slachtoffer haar pinpas(sen) en mobiele telefoon in een enveloppe moest doen en die aan de koerier moest geven die binnen 15 minuten voor haar deur zou staan.

Op het moment dat de telefoonlijn verbroken werd, zag het slachtoffer een persoon voor haar deur staan die zich voor deed als de betreffende koerier. Na het afgeven van de enveloppe had het slachtoffer er geen goed gevoel over en belde meteen een familielid. Tijdens het gesprek met de bank werd al gauw duidelijk dat er geld van de rekening was afgeschreven door de dader.

Wat kunt u doen?

Om financiële schade te beperken is het handig om te kijken naar uw daglimiet; dat standaard ingesteld is op €1000,-. Verlaag uw daglimiet naar bijvoorbeeld €200 euro om de schade te minimaliseren. Daarnaast is het belangrijk om nóóit uw persoonlijke gegevens en/of pincodes af te geven. Geen enkele organisatie zal om uw pincode(s) vragen. Daarnaast is het verstandig om te allen tijde het gesprek zelf te verifiëren. Doe dit door zelf de organisatie of bank te bellen. Kijk voor nog meer tips op de website van de politie.