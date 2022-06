Getuigen gezocht na woningoverval Korvetpad

Rond 22.45 uur deed één van de gezinsleden open nadat was aangebeld. In de deuropening stond een man met een bivakmuts op en zwarte handschoenen aan die hem direct bedreigde met een keukenmes. Hij sprak met een Engelse tongval en gaf de bewoner een vuistslag in zijn gezicht om binnen te komen. Op het moment van de overval bevond zich nog een ander gezinslid in de woning. Het is onduidelijk of de dader buit heeft gemaakt. Niemand raakte gewond tijdens de overval. Van de dader is verder bekend dat hij er rennend vandoor is gegaan in de richting van het Barkpad.

Getuigen of camerabeelden

De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk meer weten. Heeft u iets gezien of gehoord dat te maken kan hebben met deze overval? Mogelijk heeft u camerabeelden uit de omgeving in uw bezit die ons kunnen helpen met het onderzoek. Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Liever anoniem een melding doen? Bel dan naar M. 0800-7000.