Man slachtoffer van misdrijf; politie op zoek naar getuigen

Getuigen en beelden gezocht

De recherche roept mensen op zich te melden als zij tussen 02.15 en 03.30 uur in die omgeving van de Korte Nieuwedijk/Spuistraat/Singel/Amsterdam CS iets hebben gezien of gehoord dat te maken kan hebben met deze zaak. Heeft u iemand na 02.15 uur gezien die er bebloed uitzag? Neem dan ook direct contact op met het onderzoeksteam. Informatie kan worden doorgegeven via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in.

Ook kunnen camerabeelden een belangrijke bijdrage aan het onderzoek. Beschikt u over relevante beelden? Upload deze dan gemakkelijk via het tipformulier.

2022111720