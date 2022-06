Politie onderzoekt twee branden Professor Jonkersweg

Het is iets na half drie in de nacht als medewerkers van de nabij gelegen Penitaire Inrichting De Schie op de bewakingsbeeld een fel licht zien. Zij sloegen meteen alarm toen zij doorhadden dat het ging om een autobrand. Hoe de auto’s vlam hebben gevat wordt door de politie onderzocht.

Tips

Heeft u iets verdachts gezien op dinsdagnacht tussen 02.15 en 02.45 uur in de buurt van de Professor Jonkersweg of de Abraham van Stolkweg en beschikt u over dashcambeelden of andere camerabeelden? Dan vragen wij u deze informatie of beelden met ons te delen. Dit kan via onderstaande contactgegevens of via Meld Misdaad Anoniem.