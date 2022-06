Aangehouden na anonieme tips

Agenten gingen de woning binnen na het onderzoeken van anonieme meldingen die gedaan waren met betrekking tot (drugs)overlast die werd veroorzaakt door de bewoner. Omdat de kans aanwezig was dat de bewoner bewijs zou wegmaken, forceerden de politiemensen bij de inval een deur. Ze troffen de bewoner in de woning. Op de tafel lagen verschillende hoeveelheden drugs. In totaal is er bijna vijf kilo amfetamine in beslag genomen en ruim 60 gram hennep.

Ook troffen de agenten 30 kilo illegaal vuurwerk aan in de woning, alsmede verschillende gereedschappen die mogelijk van diefstal afkomstig zijn. Dit wordt onderzocht. Het vuurwerk is door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd en wordt vernietigd.

Agenten brachten de aangehouden bewoner over naar een politiecellencomplex. De man is ingesloten en zit nog vast. Hij wordt gehoord door rechercheurs.