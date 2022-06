Grote partij illegale sigaretten aangetroffen

De politie had uit onderzoek informatie gekregen dat er in de loods mogelijk gestolen goederen lagen. Daarom deden we op woensdag 18 mei rond 17.00 uur een instap in de loods. Daarbij werden diverse pallets met dozen vol illegale sigaretten aangetroffen. In totaal ging het om meer dan 100.000 pakjes sigaretten. Deze zijn in beslag genomen en het onderzoek is vervolgens overgedragen aan de Douane. Er werd bij de instap niemand aangehouden. In verband met het onderzoek konden we deze vondst niet eerder bekend maken.

