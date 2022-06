Identiteit overleden persoon in auto bekend

De politie is nog volop bezig met het onderzoek om te kunnen achterhalen wat er precies is gebeurd. De politie tast nog in het duister naar de juiste toedracht van de brand. Rechercheurs zijn bezig met forensisch en tactisch onderzoek. Zo lopen ze onder ander tips die binnenkomen uit, wordt er sporenonderzoek en buurtonderzoek gedaan en bekijkt men camerabeelden.



Heeft u informatie die de recherche kan helpen in dit onderzoek? Beschikt u wellicht over camerabeelden of beelden van een dashcam? Neem dan contact op met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.