Recherche zoekt getuigen gewapende overval

Overval

Rond 01.15 uur drong het duo de zaak binnen. Vrijwel direct bedreigde het duo de aanwezige medewerkers en vroegen naar de locatie van de kluis. Of er buit is gemaakt is nog onbekend. De werknemers werden namelijk gedwongen om naar een andere ruimte gaan. Het onderzoeksteam doet hier nog onderzoek naar.

Signalementen

De verdachten kunnen als volgt worden omschreven.

Verdachte 1:

Man

Ongeveer 15 - 20 jaar

Gezichtsbeharing in de vorm van een sik en een snor

Getinte huidskleur

Gespierd postuur

Donkere trainingsbroek

Droeg gezichtsbedekking en een muts

Zwarte sneakers van het merk Nike, model Air Force

Verdachte 2:

Man

Ongeveer 15 – 20 jaar

Getinte huidskleur

Zwart krullend haar

Slank postuur

Droeg donkere kleding

Droeg gezichtsbedekking en een muts

Getuigenoproep

De politie wil graag weten wie er verantwoordelijk zijn voor deze overval. Het onderzoeksteam komt dan ook graag in contact met getuigen en/of betrokkenen. Is u die nacht iets opgevallen in de omgeving van Amsterdam-Centrum? Of heeft u beelden die ons kunnen helpen bij het oplossen van deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem: 0900-7000. Getuigen kunnen ook gebruik maken van onderstaand tipformulier en daar het beeldmateriaal uploaden.