Getuigen gezocht van overval op juwelier

Rond 12:00 uur rekende een vrouw in de juwelier een sieraad af. Toen zij de winkel uit liep leek het alsof zij de deur openhield voor vier onbekende mannen die de winkel binnendrongen. Zij spoten de eigenaar van de juwelier en een aanwezige klant een vloeistof in hun gezicht, mogelijk gaat het om pepperspray. Vervolgens ontstond een worsteling tussen de eigenaar en de vier verdachten, het slachtoffer werd daarbij op zijn hoofd geslagen. De vier verdachten gingen er vervolgens zonder buit vandoor. Een getuige zag dat zij via de Nunspeetlaan de Morgenzonlaan in renden.

De eigenaar van de juwelier is ter plaatse behandeld aan zijn verwondingen. Het andere slachtoffer, een 83-jarige vrouw, is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Signalement

Volgens een getuige voldeden de verdachten aan het volgende signalement:

Verdachte 1:

- Klein postuur van rond de 1.60 meter lang

- Donkere huidskleur

- Kort, gemillimeterd, zwart haar

- Hij droeg een voetbalshirt met rode accenten, een zwarte joggingbroek en zwarte schoenen

- Rond de 15 jaar oud

Verdachte 2:

- Smal gezicht

- Licht getinte huidskleur

- Rond de 1.70 meter lang

- Ongeveer 17 jaar

- Hij droeg een zwart joggingspak, met op de borst een wit logo en zwarte schoenen

- Hij droeg de capuchon van het trainingsjack over zijn hoofd

Verdachte 3:

- Rond de 18 jaar oud

- Witte huidskleur

- Lang postuur

- In het zwart gekleed

Verdachte 4:

- Rond de 18 jaar oud

- In het zwart gekleed

- Getinte huidskleur

Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken. Heeft u informatie over of (telefoon)beelden van deze overval? Heeft u vlak voor of na de overval misschien iets gezien of gehoord dat hiermee te maken kan hebben? Of weet u wie er mogelijk betrokken was bij de overal? Geef uw informatie dan door via het telefoonnummer 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Liever anoniem melding maken? Dit kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.