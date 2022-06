Onderzoek Kaatsheuvel wijst niet op ‘Needle Spiking’

De politie startte zaterdagavond 21 mei een onderzoek, nadat een 17-jarige vrouw onwel was geworden op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel. Ambulancepersoneel bracht de vrouw die avond naar het ziekenhuis voor onderzoek.

Onderzoek

Niet alleen artsen in het ziekenhuis, maar ook specialisten van de forensische opsporing hebben vervolgens onderzoek gedaan naar de reden van de onwel wording. Voor het politieonderzoek hebben de forensisch politiemedewerkers de medische gegevens van het ziekenhuis en de EHBO gevorderd. Om vast te kunnen stellen of de vrouw gedrogeerd was, onderzocht het NFI vervolgens haar bloed. Naar aanleiding van de verschillende onderzoeken hebben we de vrouw gerust kunnen stellen: er is niets in het bloed aangetroffen en we hebben geen aanwijzingen gevonden dat er een vloeistof is ingebracht. Het politieonderzoek is afgerond.

Ga langs een arts en doe aangifte

Denk je dat je gedrogeerd bent? Schakel dan, zoals het Trimbos-Instituut zegt, medische hulp in of ga bijvoorbeeld naar de EHBO. Een arts kan dan, als daar aanleiding voor is, onderzoek doen aan bijvoorbeeld je bloed of urine. Omdat drugs snel uit je lichaam verdwijnen, geeft het Trimbos-instituut ook nog de tip om zo snel mogelijk je eigen urine op te vangen. Zo is de kans groter dat een arts of de politie kan onderzoeken of je gedrogeerd bent. Luister naar je lichaam, neem je eigen gevoelens serieus en doe aangifte bij de politie als jij denkt dat je mogelijk gedrogeerd bent.