Zes aanhoudingen bij grote controle actie in Venlo

Van 14.30 tot 21.30 uur controleerde de politie donderdagmiddag en avond verkeer dat op verschillende plekken Venlo in en uit reed. Er waren controleplekken ingericht aan de Nijmeegseweg en aan de Kaldenkerkerweg. Automobilisten werden langs de ‘controlestraten’ geleid en onder andere gecontroleerd op documenten, op technische staat van het voertuig en op signaleringen.

Zes aanhoudingen

Drie personen werden aangehouden vanwege overtreding van de wet wapens en munitie. Een bestuurder had pepperspray bij zich, een tweede een stiletto en pepperspray en bij een derde werd een alarmpistool aangetroffen. Een persoon had 17.000 euro aan contanten bij zich. Hij kon niet verklaren hoe hij aan dit geldbedrag kwam Deze persoon is aangehouden op verdenking van witwassen en de politie stelt een onderzoek in. De vijfde aanhouding betrof een man die gesignaleerd stond in Polen en waarvoor een uitleveringsverzoek gold. De zesde aanhouding was een man die een vals rijbewijs toonde. Hij is aangehouden voor valsheid in geschriften. (De leeftijden en woonplaatsen van de aangehouden verdachten zijn op dit moment niet bekend.)

Drugs

Bij de overige gecontroleerde bestuurders werden diverse overtredingen geconstateerd. Enerzijds verkeersovertredingen zoals bellen achter het stuur en het passeren van een dubbele doorgetrokken streep tot technische mankementen aan de auto of scooter, bijvoorbeeld kale banden. Er werden zeven bekeuringen opgemaakt in verband met drugs. Drie bestuurders zaten achter het stuur zonder rijbewijs en een persoon reed met een verlopen rijbewijs.

Samenwerking

De politie van Venlo-Beesel werkte tijdens de controle samen met de Koninklijke Marechaussee, de douane, die aanwezig was met een drugs- geld- en tabak hond, de Duitse politie en diverse ondersteunende teams vanuit de eenheid Limburg, onder andere het drone team..