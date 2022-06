Autokraker aangehouden

De man achter de auto zette bij benaderen het wederom op een lopen waarop de politie besloot de wijk af te blokken en met meerdere eenheden naar de man te gaan zoeken. Hierbij is onder meer gebruik gemaakt van een surveillancehond en de politiehelikopter. Nadat de hondengeleider had aangeroepen dat de hond zou worden ingezet kwam de man uit een tuin gelopen. Hij is hierop aangehouden. Het betreft een 32-jarige inwoner van Utrecht. De tweede verdachte is vooralsnog ontkomen.

In de auto waar de verdachten vandaan renden bleek te zijn ingebroken en apparatuur te zijn losgeknipt. Er is aangifte gedaan van auto-inbraak. De auto is weggesleept voor technisch onderzoek. De politie stelt een buurtonderzoek in. Mocht u niet zijn of worden benaderd en u heeft informatie of beelden van de verdachten dan beschikken wij daar graag over. U kunt zich melden of de beelden uploaden via dit tipformulier onder vermelding van 2022115299.