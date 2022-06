Zeer jonge overvallers aangehouden

De medewerker achtervolgde al 112 bellend de verdachten maar verloor hen uit het oog. Op aanwijzing van getuigen en onwonenden kon één van hen worden getraceerd. Hij trachtte wederom te vluchten maar werd verderop klemgereden door een klant van de winkel en in bedwang gehouden. De gealarmeerde politie heeft de verdachte overgenomen.

De andere verdachte is even later aangehouden. Bij de zoekactie zijn meerdere messen in beslaggenomen.

Er is aangifte gedaan en de betrokkenen wordt slachtofferhulp aangeboden.

De twee aangehouden verdachten betreffen een 13-jarige inwoner van Amsterdam en een 14-Hoofddorper. Zij zijn ingesloten, de politie doet nader onderzoek.

2022114870.