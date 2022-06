Man verdacht van steken vrouw

De meldkamer ontving rond 3:30 uur een melding dat er een vrouw was gestoken. Toen agenten bij de woning aankwamen, vonden ze het slachtoffer met meerdere steekwonden. Ze hebben onmiddellijk eerste hulp aan de vrouw verleend. Het slachtoffer is door de brandweer via het raam naar beneden getakeld en met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis om behandeld te worden aan haar verwondingen. De verdachte is direct in de woning aangehouden en zit op dit moment nog vast.

Getuigen gezocht

De politie doet onderzoek naar het steekincident en zoekt getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u informatie dat het onderzoek kan helpen? Bel 0900 8844 of 0800 7000 voor Meld Misdaad Anoniem.