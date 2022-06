Student organiseert verkeerscontrole met partners

Alcohol

Ook participeerden vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland in de controle. Zij gaven voorlichting over het doel van de controle, deelden flyers en de bekende BOB-sleutelhangers uit en maakten daarmee weggebruikers bewust van het belang om veilig aan het verkeer deel te nemen. In Zeeuws Vlaanderen is namelijk een toename te zien van bestuurders die rijden onder invloed van drank en/of drugs. Dat maakt het verkeer er niet veiliger op. Hierop gericht handhaven was ook een van de redenen om deze controle te doen.

Team Verkeer van politie Zeeland-West-Brabant assisteerde met de zogenoemde ‘alcoholbus’ om van bestuurders die onder invloed reden een ademanalyse af te nemen en het proces-verbaal verder voor te bereiden of rijbewijzen in te nemen. Dat laatste hoefde maar één keer te gebeuren. Vanaf 18.30 uur is bij alle bestuurders een blaastest afgenomen.