Vermiste 27-jarige Ann is gevonden

Ann was al sinds 5 december 2021 vermist uit een gesloten zorginstelling in Zwammerdam. Drie dagen na haar vermissing werd ze nog gezien in Amsterdam. In uitzendingen van Opsporing Verzocht en Team West is aandacht gevraagd voor deze vermissing en zijn foto’s van Ann getoond. De melder had deze uitzending van Opsporing Verzocht gezien en heeft toen anoniem een melding gedaan. De politie bedankt iedereen voor het kijken en voor het insturen van tips voor deze zaak.