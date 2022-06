Politie zoekt getuigen van steekincident

Rond 04.30 uur kreeg de politie de melding binnen. Toen agenten arriveerden troffen zij de gewonde mannen aan. Zij zijn over gebracht naar het ziekenhuis. De mannen zijn afkomstig uit Hoorn en de gemeente Edam-Volendam. Vermoedelijk is er een conflict tussen meerdere personen aan voorafgegaan. Na een zoekslag in de omgeving heeft de politie twee mannen van 18 en 19 jaar uit Hoorn aanhouden. Zij zitten vast voor verhoor.

Getuigenoproep

De recherche is een onderzoek gestart en komt graag in contact met getuigen. Heeft u zondagochtend rond 04.30 uur iets gezien of gehoord? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Meld dit dan bij de politie. Bel de Opsporingstiplijn via 0800-6070 (gratis). U kunt ook anoniem uw informatie delen via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele (camera)beelden. U kunt ze uploaden via onderstaand tipformulier onder vermelding van zaaknummer: 2022116194