Schietincident in de Disselstraat

Het is iets na half zeven in de avond als er melding wordt gedaan van een schietpartij. Een onbekend aantal mannen zou al schietend achter een man zijn aangerend over de Disselstraat. Er zijn geen gewonden gevallen. Wel zijn er kogelinslagen aangetroffen in een auto en hulzen op straat. Tot nu toe zijn de schutter of mogelijk meerdere schutters nog niet aangehouden.

De politie is een onderzoek gestart naar deze personen en de toedracht van het incident.

Tips

Heeft u een deurbelcamera of een dashcam? Heeft u mogelijk andere beelden, bijvoorbeeld van een bewakingssysteem of telefoon? Deelt u deze beelden dan met de politie. Ook is alle andere informatie welkom. Misschien heeft u iets gezien in de omgeving van de Disselstraat en/of Schoepstraat tussen 18.15 en 18.45 uur, laat het ons weten. U kunt contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.