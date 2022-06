Het is iets voor 4 uur in de ochtend als wij melding krijgen van een steekincident in een woning in de Havikstraat. Als de agenten ter plaatse komen treffen zij het slachtoffer lichtgewond aan. (gewond)

Er blijkt een woordenwisseling te zijn geweest tussen de twee mannen, die bekenden zijn van elkaar. Als de één naar de ander uithaalt met een voorwerp, steekt de 31-jarige man meerdere keren de 42-jarige man in en verlaat daarna de woning. (naar de ander uit wilde halen)

Het slachtoffer werd bij bewustzijn overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling aan zijn verwondingen. De verdachte is aangehouden en zit nog vast.