Vrouw neergestoken op Middelweg

Het is rond 4 uur in de ochtend als de politie de melding ontvangt van een steekincident op een parkeerplaats aan de Middelweg. Als de collega’s aankomen, zien zij de vrouw ogenschijnlijk, zwaargewond liggen. Er zijn op dat moment een aantal personen die het slachtoffer bijstaan en ook getuigen zijn geweest van het incident. Door het snelle handelen van de omstanders en agenten kon het slachtoffer vervoerd worden naar het ziekenhuis. Zij was even bewusteloos geweest maar werd bij bewustzijn vervoerd door de ambulance.

Getuigen verklaarden aan de politie dat er voorafgaand het steken een woordenwisseling heeft plaatsgevonden tussen de verdachte en het slachtoffer. Middels de getuigenverklaringen kon de politie even later de 22-jarige Dordtenaar aanhouden. Hij zit op dit moment nog steeds vast.