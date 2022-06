Politie onderzoekt ontploffing

Rond 03:30 uur ontving de politie een melding dat er iets ontploft zou zijn voor een woning in Sittard. Ter plaatse troffen zij een gewond persoon aan. Deze persoon is aangehouden en overgebracht naar het ziekenhuis. Zoals nu bekend heeft er géén brand gewoed en is er géén schade aan de woning.



De politie doet onderzoek naar de ontploffing en is daarom op zoek naar mensen die iets gezien of gehoord hebben. Was u getuige of heeft u meer informatie? Bel dan met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.