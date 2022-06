Onderzoek naar overleden man Utrecht, getuigen gezocht

De politie kreeg rond 14.30 uur een melding van een voorbijganger dat er een overleden persoon in het water lag aan de Maarssenbroeksedijk op het bedrijventerrein Lageweide. Het blijkt te gaan om een 56-jarige man uit Maarssen. Het is onbekend wat er precies gebeurd is. Omdat de politie niets kan uitsluiten is er een onderzoek ingesteld en vindt er een buurtonderzoek plaats.

Signalement overleden man

56 jaar oud

Lichte huidskleur

Kort donker haar

Kleding:

- een donkerkleurig vest met capuchon met grijze binnenzijde. Op de rechterzijde van het vest zat een witte opdruk

- grijs T-shirt

- een donkere trainingsbroek met een witte streep op de zijkant

- donkerkleurige schoenen

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen die de man tussen 12 uur ’s nachts en 14.30 uur ’s middags op zondag 12 juni hebben gezien of wellicht meer informatie hebben over wat er is gebeurd. Ook komt de politie graag in contact met mensen of bedrijven in de buurt die camerabeelden hebben van de omgeving.

Mensen die mogelijk bruikbare informatie hebben én nog niet met de politie hebben gesproken, worden verzocht contact op te nemen met de politie. Dat is mogelijk via het telefoonnummer 0900-8844 of via onderstaand tipformulier, waar u direct beeldmateriaal kunt uploaden. U kunt eventueel ook anoniem tippen via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.