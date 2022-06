Aanhouding leidt naar drugs, vuurwapen en cash in woning Tilburg

De politie ontving zondagmiddag 12 juni een melding dat iemand, in de Tilburgse wijk Korvel, in het bezit zou zijn van een vuurwapen. De politie startte direct een onderzoek en hield zondagavond een 31-jarige Tilburger in zijn woonplaats aan. In de woning van de verdachte vond de politie onder andere softdrugs, luxe sieraden, een vuurwapen en meer dan 10.000 euro contant geld. De man zit vast en wordt door politiemensen verhoord. De Tilburger is onder andere aangehouden voor het overtreden van de Opiumwet, witwassen en verboden wapenbezit.

Ondermijning

Ondermijnende criminaliteit is de vermenging tussen onderwereld en bovenwereld. Criminelen misbruiken burgers, ondernemers, diensten, instellingen en bedrijven voor hun eigen gewin en belang. Ondermijning tast de rechtstaat aan en brengt de veiligheid van de samenleving in gevaar. Burgers en ondernemers komen(soms onder dwang) in aanraking met ondermijnende criminaliteit, ook in jouw woonomgeving. Met het verdiende illegale geld kunnen criminelen hun activiteiten uitbreiden en pronken met luxe spullen en geld. Let dus op wanneer je bij jou in de buurt signalen van illegalen activiteiten ziet.

Melden helpt

Meldingen en tips van burgers zijn onmisbaar bij de aanpak van criminaliteit. Die informatie kan de start van een onderzoek zijn, maar ook het ontbrekende puzzelstukje waarmee een zaak kan worden opgelost. Regelmatig worden verdachten aangehouden of drugslabs opgerold dankzij meldingen van alerte burgers. Heb je vermoedens dat iets niet klopt bij jou in de buurt? Of concrete signalen die wijzen op criminaliteit? Meld ze bij de politie via 0900 - 8844. Liever anoniem melden? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem, bel dan 0800 - 7000.