Dronken automobilist rijdt weg na opleggen rijverbod

Tijdens de controle kwamen agenten erachter dat de man geen geldig rijbewijs meer had omdat hij al zes keer eerder voor ditzelfde feit was veroordeeld. Hij kreeg een rijverbod van acht uur opgelegd. In een auto mocht hij toch al niet meer rijden, dus het rijverbod gold voor alle andere voertuigen die hij eventueel zou kunnen besturen. Ondanks dat dit de man op niet mis te verstane wijze duidelijk werd gemaakt, zagen de agenten dat de man zijn auto startte en er vandoor ging.

Meerdere politiemensen gingen op zoek naar de auto en troffen hem op de Vrouwenpolderseweg in Vrouwenpolder weer aan. De man is aangehouden en, na overleg met de officier van justitie, namen de agenten zijn auto in beslag. De man werd ingesloten in een politiecellencomplex en is daar gehoord. Later die avond mocht hij de straat weer op. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.