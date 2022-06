Verdachten aangehouden door alert handelen getuige

Op zondagmiddag, 12 juni 2022 omstreeks 17.45 uur, zag de getuige dat drie mannen aan het rommelen waren in een personenauto die geparkeerd stond op de Galgenbaan in Bergen op Zoom. Hij liep naar de drie mannen toe en vroeg wat ze aan het doen waren. De mannen maakten duidelijk dat zij hem niet begrepen en liepen vervolgens naar een andere auto. In die auto zag de getuige een autoradio liggen. In de auto waar de mannen eerder in aan het rommelen waren zat geen autoradio meer.

De drie mannen dreigden er vandoor te gaan, dus pakte de getuige de autosleutel af en belde de politie. Agenten kwamen snel ter plaatse, hoorden het verhaal aan en hielden de drie mannen aan.

Het gaat om drie mannen uit Polen. Zij zijn 19, 26 en 28 jaar oud. Zij zijn overgebracht naar een politiecellencomplex waar ze zijn ingesloten. Maandag worden de drie gehoord door de politie.

De agenten namen een verklaring af van de getuige. De eigenaar van de auto is in kennis gesteld en gaat aangifte doen.