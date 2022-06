Twee mannen aangehouden voor drugshandel in Amersfoort

De politie kwam de handel op het spoor dankzij iemand die via MeldMisdaadAnoniem melding maakte van drugsverkoop vanuit een woning aan de Crocusstraat. Daarom is de politie een onderzoek gestart dat resulteerde in de aanhouding van de twee mannen. Een man is in de woning en man is voor de woning aangehouden.

De woning is doorzocht en daarbij is vermoedelijk cocaïne en een grote hoeveelheid contant geld aangetroffen. Ook zijn twee voertuigen en meerdere telefoons in beslag genomen voor onderzoek.