Getuigen gezocht mishandeling Lisserweg

Het slachtoffer reed op zijn fiets op het fietspad toen twee scooters achter hem aan kwamen rijden. Een van de twee scooterbestuurders rijdt al snel naast hem en tikt zijn stuur aan. Als de jongen daar iets van zegt, wordt hij klemgereden. Volgens de aangever wordt hij van zijn fiets geduwd, komt ten val en is vervolgens mishandeld. De jongen kon zelf nog naar huis te fietsen. De daders, mogelijk vier jongens, zijn op de scooters weggereden in de richting van Nieuw-Vennep. Zij waren allemaal in het zwart gekleed, droegen een helm en een sjaal.

Getuigenoproep

De politie roept getuigen of personen met meer informatie op om zich te melden. Heeft u dit incident gezien of er iets over gehoord? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. U kunt ook een tipformulier invullen onder vermelding van nummer 2022117305.

2022117305