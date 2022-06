Politie roept vandalen ’s-Gravenzande op zich te melden

Op 31 december 2021 vonden er gedurende de dag meerdere incidenten plaats bij het Zandeveltpark in ’s-Gravenzande. In en rondom het park werden verschillende brandjes gesticht, met zwaar vuurwerk gegooid en vernielingen aangericht, waarvan de totale schade in de duizenden euro’s loopt. De politie beschikt over beelden waarop de betrokkenen herkenbaar te zien zijn. Op basis van die beelden zijn er elf personen aangemerkt als verdachte.

Meld je bij de politie

De politie roept deze personen nadrukkelijk op zich te melden. Gebeurt dit niet, dan zullen de herkenbare beelden van de elf verdachten online en via opsporingsprogramma Team West gedeeld worden. Deze personen hebben tot dinsdag 21 juni de tijd zich te melden bij de balie van het politiebureau in het Westland of telefonisch via de opsporingstiplijn 0800-6070.

Uw tips helpen

Heb je tips over anderen? Ook dan kun je direct de politie bellen op 0800-6070. Je kunt je informatie ook anoniem delen via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000. Of klik hieronder op het tipformulier.