Nieuwe aanhoudingen in onderzoek schietincident Geuzenlaan Rotterdam

Stockfoto politie



Het slachtoffer had die dag met een kennis gegeten in restaurant Masha in Capelle aan den IJssel. Hij had daarna deze kennis naar haar woning aan de Geuzenlaan gebracht. De kennis was maar net uitgestapt toen de man zijn auto werd belaagd door een aantal mannen en werd beschoten. Hij was nog wel aanspreekbaar, een omstander bracht hem in zijn eigen auto naar het ziekenhuis.



Informatie en beelden blijven welkom

Nog steeds is het onderzoek niet klaar en meer aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten. Beelden van het schietincident en/of informatie die kunnen bijdragen aan dit onderzoek blijven van harte welkom. U kunt bellen naar 0900-8844 en vragen naar de recherche van district Rotterdam Stad of anoniem naar 0800-7000.