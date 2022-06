Vreemde man ligt in tuin te slapen

Agenten kregen rond 04.05 uur een melding dat er een man in een tuin in de Schaepmanlaan was gezien. Ze gingen er direct naar toe maar troffen niemand aan. Enige tijd later belde bewoner dat de man weer werd gezien. Agenten klommen op een schuur en zagen in een nabij gelegen tuin een slapende man. Ze maakte hem wakker en de man klom over een schutting. In de brandgang kon hij worden aangehouden. Een schuur bleek braakschade te hebben. De verdachte zit vast voor verder onderzoek.