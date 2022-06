Overleden man (51) aangetroffen in woning Zaagmolenstraat

Rotterdam - Maandagochtend 13 juni werd rond 08:20 uur een 51-jarige man overleden aangetroffen in zijn woning aan de Zaagmolenstraat. Het is onduidelijk wat er precies gebeurd is, alle mogelijkheden worden nog open gehouden. De politie doet daarom onderzoek en spreekt met getuigen.