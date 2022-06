Oproep tot melden in Team West aan vandalen ’s-Gravenzande

Politie roept vandalen 's-Gravenzande op zich te melden

De politie roept mensen op zich te melden die betrokken waren bij de ongeregeldheden op oudejaarsdag in 's-Gravenzande. In en rondom het Zandeveltpark werd brandgesticht en vernielingen aangericht. Het onderzoeksteam beschikt over duidelijke beelden van de incidenten. De beelden zijn bij de politie intern gedeeld, maar de betrokkenen werden niet herkend. Vanavond in Team West wordt de oproep gedaan om jezelf te melden bij de politie. Als dat niet gebeurt, zullen de beelden herkenbaar worden gedeeld op dinsdag 21 juni in het opsporingsprogramma Team West.



Babbeltruc Rijswijk

Op dinsdag 15 maart is een mevrouw uit Rijswijk het slachtoffer geworden van een babbeltruc. De inwoonster van Rijswijk werd gebeld door een zogenaamde medewerker van een bank. Deze zogenaamde medewerker vertelde het slachtoffer dat er problemen waren met haar rekening en dat een medewerker haar bankpas op komt halen. Toen die nepmedewerker aan de deur kwam, overtuigde hij de hoogbejaarde vrouw ook haar sieraden aan hem te geven. In de uitzending worden camerabeelden getoond van de bankmedewerker.



Vriend-in-noodfraude Deventer pint in Den Haag

Op dinsdag 1 februari kreeg een inwoner uit Deventer een verzoek via zijn telefoon van iemand die zich voordeed als zijn zoon om een geldbedrag over te maken. De inwoner maakte verschillende bedragen over naar de rekening van de oplichter. Van die rekening is bij een automaat aan het Jonckbloetplein in Den Haag gepind. Uit onderzoek blijkt dat de inwoner van Deventer het slachtoffer is van 'vriend-in-noodfraude'. Aan de In de uitzending van Team West worden er camerabeelden getoond van de pinner aan het Jonckbloetplein.



