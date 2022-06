Getuigen van gewelddadige overval gezocht

De overval is vermoedelijk gepleegd door vier verdachten die daarbij hoogstwaarschijnlijk gebruik maakten van een vuurwapen. De verdachten droegen zwarte gympen zwarte bodywarmers, zwarte bivakmutsen en reden op twee scooters richting de winkel aan de Hendrik van Viandenstraat. Een van deze scooters is na de overval achtergelaten. Drie van de verdachten zijn op de andere scooter gevlucht richting Park Randenbroek en een vierde verdachte is te voet gevlucht richting de Rubensstraat.

Waarschuwingsschoten gelost

Tijdens de achtervolging van een van de verdachten zijn er waarschuwingsschoten gelost door de politie. De verdachte wist desondanks te ontkomen. In de zoektocht is verder gebruik gemaakt van een helikopter, meerdere speurhonden en is de hulp van burgers ingeschakeld via Burgernet. Op dit moment heeft dit ondanks enkele nuttige tips nog niet geleid tot arrestaties.

Hulp gevraagd van getuigen

De recherche is nog volop bezig met het onderzoek naar deze overval. Graag komen wij in contact met getuigen die ons kunnen voorzien van aanvullende informatie. Heeft u vlak voor of na de overval misschien iets gezien of gehoord dat hiermee te maken kan hebben? Weet u wie er mogelijk betrokken was bij de overval? Of bent u in het bezit van relevante camerabeelden? Geef uw informatie dan door via het telefoonnummer 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Liever anoniem melding maken? Dit kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.