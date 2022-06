Twee aanhoudingen in onderzoek naar cocaïnehandel

Bij de doorzoekingen in verschillende panden werden drie auto’s, horloges, sieraden, een groot geldbedrag en een vuurwapen aangetroffen en in beslag genomen. De verdachten zijn ingesloten voor verder onderzoek.

Problematiek rondom cocaïnehandel

De cocaïnehandel ligt ten grondslag aan veel ondermijningsproblematiek. Er is sprake van ondermijning als faciliteiten in de bovenwereld gebruikt worden om zaken in de onderwereld mogelijk te maken. Ondermijning uit zich onder andere in liquidaties, geweld, witwassen en de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. Daarom heeft de inzet op de internationale aanpak van cocaïne een hoge prioriteit bij politie en justitie.

Melden heeft zin

Door ondermijnende criminaliteit gezamenlijk aan te pakken, maken we wijken en buurten weer veiliger. Meld daarom vermoedens van drugshandel en -productie. Dit kan via 0900-8844, anoniem via 0800-7000, bij de wijkagent of via onderstaand tipformulier.