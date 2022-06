Overheidspartners pakken ondermijning in de horeca aan

Krachtig signaal

De actieweek vond plaats om ondermijning in de horeca tegen te gaan, met als doel om de criminaliteit daadwerkelijk een halt toe te roepen – en zodat iedereen in de buurt veilig en eerlijk kan leven en ondernemen. Samen geven we, als één overheid, een krachtig signaal af: in de horeca is geen plaats voor criminelen!

Overheidspartners werken samen

De gecontroleerde horecaondernemingen waren onder andere restaurants, shisha-lounges, cafés en afhaal- en bezorgrestaurants. Natuurlijk deed de politie dat niet alleen tijdens de actieweek: er waren diverse overheidspartners aanwezig bij de controle. Zo namen de Douane, de Belastingdienst, handhaving van de gemeenten, het UWV, de Nederlandse Arbeidsinspectie, Liander, de Voedsel en Waren Autoriteit en de Kansspelautoriteit deel aan de controles. De controles werden georganiseerd door de Ondermijningsbrigade: een onderdeel van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC).

Aceton

In een afhaal- en bezorgrestaurant werd 65 liter aceton aangetroffen. Aceton is, in tegenstelling tot wat men vaak denkt, alles behalve onschuldig: het wordt namelijk gebruikt voor de productie van cocaïne. De aceton is dan ook door de politie in beslag genomen.

Ondermijning in de horeca

Criminelen uit de ‘onderwereld’ richten voor hun activiteiten bedrijven op, vragen vergunningen aan en huren en kopen panden. Hiervoor hebben ze in de ‘bovenwereld’ medewerking nodig van anderen, zoals makelaars, autoverhuurbedrijven, administratiekantoren en notarissen. Ook de horecabranche wordt door criminelen gebruikt, bijvoorbeeld om geld dat in de drugseconomie is verdiend, wit te wassen.

Melden

Meld het vermoeden van crimineel gebruik van een horecagelegenheid of ander (bedrijfs)pand altijd bij de politie! Dat kan via het algemene nummer van de politie: 0900-8844. Geheel anoniem melding doen? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem:0800-7000 of online op https://www.meldmisdaadanoniem.nl.