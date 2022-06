Overval op hotel aan de Lindengracht

Getuigen en beeldmateriaal gezocht

De recherche doet onderzoek naar de overval en vraagt getuigen zich te melden. Heeft u in de omgeving van de Eva Besnyöstraat iets opvallends gezien tussen 3.30 en 4.15 uur? Of heeft u rond het moment van de overval iets opvallends gezien op de Lindengracht? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Vermeld daarbij onderstaand registratienummer. Of vul onderstaand tipformulier in.

Ook beeldmateriaal (bijvoorbeeld dashcambeelden van geparkeerde auto’s) van de omgeving Lindengracht en Eva Besnyöstraat is erg welkom. Beschikt u over relevant beeldmateriaal? Upload deze dan gemakkelijk via het tipformulier.

2022122853