Fietsster overleden na aanrijding

Een 24-jarige bestuurder van een auto van het Witte Kruis reed rond 22.50 uur over de Ockenburghstraat in de richting van de Laan van Meerdervoort. Ter hoogte van de begraafplaats stak de van links komende fietsster over waarna een aanrijding ontstond. Reanimatie mocht niet meer baten. De vrouw overleed ter plaatse aan haar verwondingen.

Onderzoek naar oorzaak

Team Verkeer van de politie doet onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding. Zowel de fiets als de auto zijn meegenomen voor nader onderzoek. Omdat diverse personen getuigen waren van het ongeluk, zijn zij aangemeld voor slachtofferhulp.

Slachtofferhulp

Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers en nabestaanden van een strafbaar feit, verkeersongeval of ramp. Ook helpt ze getuigen en andere betrokken personen. De hulp is gratis. Lees hieronder meer over Slachtofferhulp Nederland.