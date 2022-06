68 aanhoudingen tijdens straatdealeractie

De straathandel in nep- en echte drugs zorgt voor veel criminaliteit en overlast in de binnenstad. Vooral in het Wallengebied. Straatdealers hangen op straat rond, vallen bezoekers lastig en gedragen zich vaak agressief. De politie treedt regelmatig op tegen straatdealers. Zo ook afgelopen weekend.

Drie nachten lang gingen agenten herkenbaar en onherkenbaar het Wallengebied in om straatdealers op te pakken. In totaal heeft de politie opgetreden tegen 98 overtredingen en zijn 68 aanhoudingen verricht.

Naast de aanhoudingen voor het aanbieden van nepdrugs en/of echte drugs, werd er onder meer opgetreden tegen overtredingen van een opgelegd gebiedsverbod, zakkenrollerij, openlijke geweldpleging, overtredingen van het alcoholverbod en verstoring van de openbare orde.

De verdovende middelen die bij alle straatdealers werden aangetroffen, zijn in beslag genomen en vernietigd. Tussen de in beslag genomen middelen, zat ook een behoorlijke hoeveelheid ‘nepdrugs’. Ook het handelsgeld van de dealers is afgepakt.

Aanpak en samenwerking

Politie, OM en gemeente werken nauw samen in de aanpak van straatdealers in het Wallengebied. De politie treedt regelmatig op tegen de dealers met gerichte handhavingsacties. Tijdens deze acties is het OM in het politiebureau aanwezig voor directe afdoeningsbeslissingen. Verdachten krijgen daardoor, naast een bestuurlijk gebiedsverbod, direct een OM-beschikking of dagvaarding voor een zitting op korte termijn mee. Daarnaast wordt de dagopbrengst afgepakt waardoor de handel minder lucratief wordt.

De gemeente waarschuwt met een campagne op verschillende platformen tegen straatdealers. In overleg met bewoners en ondernemers van het Wallengebied wordt het cameratoezicht op ‘blinde vlekken’ verbeterd. Ondernemers gaan straatdealers weren uit de horeca en zetten daarvoor een eigen portiersnetwerk op.

Deze samenwerking is erg belangrijk omdat de partijen dan met zowel strafrecht, bestuurlijke maatregelen, toezicht, preventie en andere maatregelen effectief op kunnen treden.