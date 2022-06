Politie Oost-Nederland start onderzoek na inbeslagname cocaïne door Italië

Wat u kunt doen

In de aanpak van ondermijnende criminaliteit werken we samen met lokale, regionale, nationale en internationale partners. Burgers zien we als belangrijke lokale partners, omdat zij de oren en de ogen van de wijk zijn. U bent dus belangrijk voor ons als het gaat om het doorgeven van signalen.

Als u het gevoel heeft dat er iets niet klopt, dat iemand onverklaarbaar vermogen heeft of als u vermoedt dat ergens sprake is van drugsproductie of –handel, meld het dan. Bij spoed mag u natuurlijk 112 bellen, maar u kunt uw vermoedens ook bespreken met de wijkagent of door te bellen naar 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000. Met uw informatie krijgen we zicht op wat er speelt in de wijk. Dat helpt om criminele activiteiten te stoppen en daarmee criminele netwerken te frustreren. Zo blijft uw wijk veilig.