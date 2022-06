Spookwoning in Amstelveen uit het criminele milieu gehaald

Amstelveen - Spoken bestaan niet, maar spookwoningen wel! Meestal komen we als politie in actie als er iets aan de hand is. In dit geval was er juist geen actie, geen teken van leven, niets. Het basisteam in Amstelveen kreeg een melding van een bezorgde woningbeheerder van een woning in Amstelveen. Hij kon al lange tijd geen contact krijgen met de huurder van een woning aan de Dr. Willem Dreesweg. Hoe droevig dat ook klinkt: dit kan betekenen dat de huurder overleden is, maar nog in de woning ligt. Om dit scenario uit te kunnen sluiten, heeft de politie de woning betreden. Dit bleek gelukkig niet het geval te zijn.