Getuigen gezocht na explosie in Den Haag bij woning

Het gebied rondom de woning en de bedrijfsbus werden voor politieonderzoek afgezet. Rechercheurs stelden hierbij sporen veilig. Agenten doen een buurtonderzoek in de nabije omgeving van de getroffen woning. Er wordt aangifte gedaan van de vernielingen.

Iets gezien of gehoord?

De politie doet onderzoek naar de toedracht van de explosie en zoekt getuigen. Zag u iets verdachts in de omgeving van de Folke Bernadottestraat tussen 2:00 en 4:15 uur? Of heeft u een vermoeden wat de toedracht van de explosies kan zijn? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Ook zoekt de politie camerabeelden uit de omgeving. Heeft u een dashcam, een bewakingscamera of een ringdeurbel in de omgeving? Bekijk deze dan om te zien of hier verdachte personen op staan. Help ons zo mee om de verdachten op te sporen en dit misdrijf op te lossen.