Vrouw aangehouden na steekincident

Op donderdag 16 juni 2022 om 00.05 uur kwam er een melding binnen bij het Operationeel Centrum van een steekincident in een woning aan de Prof. Veltmanweg. In één van de kamers zou een gewonden man liggen. Politie en ambulance spoedden zich daar heen. De man bleek een flinke steek/snijwond in één van zijn benen te hebben. In de kamer was ook een vrouw aanwezig. Ze gaf toe dat ze ruzie had gehad met de man en dat ze hem met een mes in zijn been had gestoken. De vrouw is hierop aangehouden voor poging doodslag. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De zaak wordt verder onderzocht.