Aanhouding bezit harddrugs ’s-Hertogenbosch

Een 50-jarige man woonachtig in ’s-Hertogenbosch is aangehouden voor het bezit van deze GHB. De landelijke faciliteit ontmanteling (LFO) heeft de vaten afgevoerd. Verder zijn er contant geld en mobiele telefoons in beslag genomen. Ook is er een behoorlijke hoeveelheid softdrugs en meerdere soorten harddrugs aangetroffen in de woning.