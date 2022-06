Fietser overleden na aanrijding

Op donderdagochtend 16 juni kwam er een melding binnen van een aanrijding tussen een fietser en een bus op de N273 in Horn. Hulpdiensten ontfermden zich over de fietser die zwaargewond was. Hij is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht en later aan zijn verwondingen overleden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van dit ongeval.