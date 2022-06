24-jarige vrouw overleden onder verdachte omstandigheden

Amersfoort - Dinsdag 14 juni kort voor middernacht kwam er een melding binnen van noodsituatie in een woning aan het Bosappelgaarde. In een woning troffen agenten een 24-jarige vrouw aan. Zij werd in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Vrijdag 17 juni is de vrouw in het ziekenhuis overleden.