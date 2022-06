Getuigenoproep beroving Purmerend

Het slachtoffer parkeert rond 17.30 uur zijn auto op het parkeerterrein aan de Johanna Naberstraat. Als hij voor het portiek staat, krijgt hij onverwacht een klap tegen zijn hoofd waardoor zijn tas uit zijn hand valt. Er staan drie jongemannen achter hem. Een van de mannen pakt geld uit zijn tas en zij gaan er vervolgens vandoor. De verdachten rennen weg in de richting van de Suze Groenewegstraat.

Het slachtoffer belt de politie. Met meerdere eenheden is er gezocht in de omgeving. Helaas zijn de verdachten niet meer aangetroffen.

Signalement verdachten

Het gaat om drie jongemannen tussen 20 en 25 jaar oud. Twee van de drie verdachten zijn 1.80 tot 1.90 meter lang, de derde persoon is breed en kleiner naar schatting tussen de 1.70 en 1.80 meter lang. Zij droegen allen een donkergekleurde broek en een hoodie en donkerkleurige gympen.

Heeft u iets gezien?

In het kader van het onderzoek is de politie op zoek naar mogelijke getuigen. Heeft u de beroving zien gebeuren, de verdachten eerder zien lopen in de buurt van de Johanna Naberstraat of beschikt u over beelden die bijvoorbeeld gemaakt zijn via een beveiligingscamera of een videodeurbel? Neem dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2022119721